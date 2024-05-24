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Kanal kanal dolaşan emekli askerlere hapis cezası geliyor

Kanal kanal dolaşan emekli askerlere hapis cezası geliyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yasa teklifinde, izin almadan askeri bilgileri paylaşan ve askeri konularda yorum yapan emekli TSK personeline hapis cezası istendi.

TBMM’ye yeni sunulan TSK Personel Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifte, emekli askeri personellerin televizyonlarda, basında ve sosyal medyada açıklamalarda bulunmalarına kısıtlama ile yasaklama istendi. 

AK Parti milletvekilleri imzasıyla sunulan 60 maddelik kanun teklifinde, emekli olan askeri personellerin izinsiz olarak televizyon kanallarında kendi alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmaları halinde hapis cezası istendi. Teklifteki Askeri Ceza Kanunu'na eklenmesi istenen madde şöyle:  

"“Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur.”

Teklifte,  askeri personelin sosyal medya paylaşımlarına da düzenleme getirilmesi istendi. Teklifteki maddeye göre, TSK personeli kendisinin veya başka askeri personeli görüntülerini paylaşamayacak, birlikler hakkında bilgi veremeyecek. TSK İç Hizmet Kanunu'na eklenmesi istenen madde şöyle:

"Kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaktır."

Etiketler emekli asker hapis cezası askeri bilgi
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