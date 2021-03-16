Kandilli Rasathanesi açıkladı! Ağrı'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 21:00'de Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.