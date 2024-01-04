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Kapadokya'ya turist rekoru kırıldı

Kapadokya'ya turist rekoru kırıldı
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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyarette, geçen yıl ağırlanan 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turistle tüm zamanların rekoru kırıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya, dört mevsim ilgi görmeye devam ediyor.

Yaz kış demeden ziyaretçi akınına uğrayan Kapadokya'ya ilgi, her geçen gün artarak devam ediyor.

Kapadokya'da 2023 yılında, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılarak yeni bir rekor elde edildi.

Yeni rekor

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, 2023 yılının bölge turizmi açısından başarılı geçtiğini, turistlerin ilgisinin 2024'te de artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Geniş coğrafyası ve eşsiz güzellikleri ile Kapadokya'nın cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi ve ilimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmaktadır. İlimiz bu yönüyle ülkemizin tanıtılması ve ekonomisine önemli katkı sunmaktadır. Turizm sektörü ilimizin refahı ve istihdamı açısından da önemli bir role sahiptir. Ziyaretçi sayımızın 2023 yılında 4 milyon 826 bin 662'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu, tüm zamanların da en yüksek rakamıdır ve bir rekordur.
4,8 milyon turist

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini; 2014 yılında 2 milyon 851 bin 543, 2015'te 2 milyon 608 bin 73, 2016'da 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372, 2018'de 2 milyon 949 bin 542, 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020'de 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895, 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 turist ziyaret etti.

Etiketler kapadokya turist rekor
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