'Kaplan' TSK envanterine katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşen yerli ve milli atağı devam ediyor. Son yıllarda Türk ordusu tarafından düzenlenen operasyonların da esas gücünü yerli silahlar oluşturuyor. Kara unsurlarının ateş gücünü artıracak "yeni nesil tank avcılarının" ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi takvime uygun şekilde ilerliyor.

Projede, paletli ve tekerlekli olmak üzere 2 farklı araç kullanılıyor. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan-10'u paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. Araçların taşıdığı tanksavar kulelerinde Kornet-E ve ROKETSAN'ın OMTAS füzeleri kullanılacak.

260 KAPLAN VE PARS ÜRETİLECEK

Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Kaplan, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmasının yanı sıra mayın ve zırh korumasının bulunması ve düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor.

Proje kapsamında FNSS tarafından toplam 260 Kaplan ve Pars üretilecek.