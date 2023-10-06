Karadeniz’de Türk gemisi mayına çarptı

Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta Karadeniz'deki başıboş mayınlarla ilgili endişeler büyürken Türkiye'ye ait bir yük gemisi Karadeniz'de mayına çarptı.

Türk bandıralı bir şilebin dün Karadeniz’de Romanya kıyılarının yakınında mayına çarparak hafif hasar aldığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre kaynaklar, mürettebatın güvende olduğunu belirtti. Denizcilik ve güvenlik kaynaklarından İngiltere merkezli Ambrey, aldığı istihbarata dayanarak geminin Romanya’nın Sulina kıyısından 11 deniz mili uzaklıkta Sulina Kanalı’nın girişine yakın bir noktada bir deniz mayınına çarptığını açıkladı.

Ambrey müşterilerine gönderdiği notta, “Verilen bilgilere göre gemi TSİ 1230 sularında bir patlama yaşadı ve hasar tespiti yapmak üzere kısa süreliğine demir attı. TSİ 1510’da gemi yeniden yola çıktı” ifadelerini kullandı.

Ambrey, olay sonucunda herhangi bir yaralı olmadığını ifade etti.

Dün meydana gelen olay ile aylar sonra ilk kez bir gemi deniz mayınına çarpmış oldu.

Karadeniz, sigorta şirketleri tarafından yüksek risk taşıyan bölge olarak nitelenirken, yüzen mayınlar tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Bosphorus Observer danışmanlık şirketinin yöneticisi Yörük Işık, geminin Kafkametler adlı bir şilep olduğunu ve mayın patlamasının balast tankına hafif zarar verdiğini ancak mürettebatın güvende olduğunu belirtti.