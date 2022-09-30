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Karadeniz'e açılan balıkçılar eli boş döndü

Karadeniz'e açılan balıkçılar eli boş döndü

Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasa kasa balık tutma hayali kurarken sadece 2 balık avlayabildi.

Karadeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Kastamonu’nun Kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi. Balıkçılar saatlerce süren mesailerinin ardından limana elleri boş döndü.

Balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

Etiketler karadeniz palamut balık
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