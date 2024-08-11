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Kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü

Kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü
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Şanlıurfa'da iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz D. hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz D., kardeşi Mehmet D. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz D.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışmalar jandarma tarafından sürdürülüyor. 

Etiketler kardeş kavga arazi
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