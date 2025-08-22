  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti!

Kars'ta İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı

Güncelleme:

Kars'ta, İran uyruklu uyuşturucu kuryesi, makatına sakladığı 7 parça uyuşturucu ile yakalandı. İranlı 2 kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İran uyruklu J.A. (42) ve A.S. (34) kuryelerin, otobüs ile uyuşturucu maddeyi kente getireceği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki yolcu otobüsünü takibe aldı. Narkotik ekipleri daha sonra önceden belirlenen noktada, yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kuryeler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve durumundan şüphelenilen kuryelerden A.S., detaylı arama için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan emar ve röntgen kontrollerinde şüphelinin makatında cisim olduğu belirlendi. Yapılan cerrahi müdahalede, şüphelinin makatından 7 parça halinde 203,02 gram metamfetamin çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

text-ad
Etiketler KARS İran uyuşturucu kuryesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler 15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı 15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar! Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar!