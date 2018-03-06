Kartal'da istinat duvar çöktü !

Kartal'da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kartal Yakacık bulunan bir sitenin istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Daha önce çökmeye karşı önlem alındığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Kartal'da, bir sitenin bahçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu sitenin istinat duvarı çöktü.

Uğur Mumcu Mahallesi Nur Çiçeği Sokağı'nda bir sitenin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması oldu.

Kayma sonucu sitenin istinat duvarında yaklaşık 6 metrelik bir çökme meydana geldi. Çökme esnasında bahçe duvarının altındaki yolun boş olması sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bu arada, olayın meydana geldiği yerde park halindeki bir minibüs bir süre askıda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı askıda kaldığı yerden kurtardı. Zabıta ekipleri de çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.