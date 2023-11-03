Kasım ayında temettü dağıtacak 9 şirket açıklandı

Borsa İstanbul'da işlem gören ve Kasım ayında kasım ayında temettü ödeyecek 9 şirket ve temettü miktarları belli oldu.

Kasım ayının devamında 9 şirketin hissedarlarına temettü dağıtması bekleniyor.

İşte temettü dağıtması beklenen 9 şirket ve temettü miktarları:

Koroplast (KRPLS) 17 Kasım’da pay başına net 0,05 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 21 Kasım’da hesaplarda olacak.

Duran Doğan (DURDO) 21 Kasım’da pay başına net 0,14 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 23 Kasım’da hesaplarda olacak.

Aselsan (ASELS) 22 Kasım’da pay başına net 0,08 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 24 Kasım’da hesaplarda olacak.

Doğuş Otomotiv (DOAS) 24 Kasım’da pay başına net 5,11 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 26 Kasım’da hesaplarda olacak.

SDT Uzay (SDTTR) 24 Kasım’da pay başına net 0,35 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 28 Kasım’da hesaplarda olacak.

Kayseri Şeker (KAYSE) 28 Kasım’da pay başına net 0,21 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım’da hesaplarda olacak.

Kardemir Demir Çelik (KRDMA) 28 Kasım’da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım’da hesaplarda olacak.

Kardemir Demir Çelik (KRDMB) 28 Kasım’da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım’da hesaplarda olacak.

Kardemir Demir Çelik (KRDMD) 28 Kasım’da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım’da hesaplarda olacak.

( Kardemir grup hisseleri 3 farklı payı içermektedir. Buna göre şirket hisseleri yönetim kuruluna gönderdikleri üye sayısı ve ortaklık yapılarıyla ayrışmaktadır. Bu kapsamda yönetim kurulunun dağılımı; 4 üye KRDMA, 2 üye KRDMB, 1 üye KRDMD ve bağımsız üyeler şeklindedir. Bu 3 pay arasındaki fiyatsal fark zaman zaman açılabilmekte iken, temettü ödemelerinde ise bu gruplar arasında bir fark bulunmamaktadır. )

Lokman Hekim (LKMNH) 30 Kasım’da pay başına net 0,21 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 4 Aralık’ta hesaplarda olacak.

Özsu Balık (OZSUB) 30 Kasım’da pay başına net 0,06 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 4 Aralık’ta hesaplarda olacak.