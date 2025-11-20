  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Kasım ayında yüzde 80 indirim'' yalanı ifşa oldu!

''Kasım ayında yüzde 80 indirim'' yalanı ifşa oldu

''Kasım ayında yüzde 80 indirim'' yalanı ifşa oldu
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, züccaciye ve ev tekstili kategorisinde hizmet veren bazı büyük markaların, kasım ayı oyununu deşifre etti. Bakanlık, ünlü markaların yüzde 80 indirim yapmış gibi vatandaşı aldattığını belirtti.

Bakanlığın Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla tüketiciyi yanılttığı belirtildi.

İstanbul'da yapılan denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlenmiştir. Fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında, tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Denetimler sonucunda, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış ve satış faturaları talep edilerek, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise para cezası uygulanmıştır. Bakanlık hem tüketicilerimizin hakkını, hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler ticaret bakanlığı kasım ayı kasım ayı indirimleri kasım indirimleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus
SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar! Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar!