Kaş'ta üç noktada orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde üç noktada orman yangını çıktı. Çetili mevkiindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleri arasındaki Çetili mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle ekipler müdahale etti. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılabilirken, bölgeye havadan müdahale için de helikopter desteği gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar da kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallerinde çıkan yangının ardından Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki su deposunun bulunduğu Kızılçam ormanında da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İlk yangının olduğu bölgeye yarım saat uzaklıktaki alevlere müdahale için helikopter yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, ikinci yangına da müdahale çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucu Andifli bölgesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına da başlandı.

YEŞİLKÖY'DE BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

DHA