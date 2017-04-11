Kaymakam ölümden döndü: 1 ölü 2 yaralı

İzmir’de Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı’nın içerisinde bulunduğu resmi aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, kaymakamla beraber 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk-Belevi kavşağında, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı’nın da içerisinde bulunduğu Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının resmi aracı, Tire istikametinden gelen Ömer Ö.’nün kullandığı 35 Z 2383 plakalı araca çarptı. Kazada, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ve aynı araçta bulunan şoför Hakan Parlatan yaralandı, Ömer Ö. ise kaza yerinde hayatını kaybetti.



Kaymakam hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrasında bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaymakam ve Ayhan Boyacı ve araç şoförü Hakan Parlatan’a ilk müdahale bölgeye gelen acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Kaymakam Boyacı, Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Hakan Parlatan ise İzmir’e sevk edildi.

Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı’nın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.













