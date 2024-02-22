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Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör operasyonu düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda örgütte faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheliden biri,

Kocasinan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheli ile aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Etiketler Kayseri terör operasyon
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