Kedi düşmanı hakkında yeniden yakalama kararı
İstanbul Küçükçekmece'de kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Aytuğ K. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ K. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI
K. önceki gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İTİRAZ EDİLMİŞTİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
DHA
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