Kedi evine giren 3 pitbull, 12 kediyi öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan bakımevine giren pitbull cinsi 3 köpek, buradaki 12 kediyi öldürdü.

Ermenek Mahallesi'nde gece saatlerinde pitbull cinsi 3 köpek, Muratpaşa Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne girdi. Tel çitlerin altındaki toprağın kazılması sonucu girdiklerinden ya da birileri tarafından bu noktadan içeri kasıtlı bırakıldığından şüphelenilen köpekler, sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı Kedi Evi'ndeki kafeslere saldırdı. 12 kediyi öldüren köpekler, kafes ve veteriner malzemelerine de zarar verdi.

2'Sİ SAHİPLİ

Sabah olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşıldı, diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar'a haber veren belediye, olayın münferit ya da birileri tarafından köpekler içeri kasten salınarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda çok yönlü soruşturma başlattı.

Köpeklerin sahibi hakkında şikayetçi olan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunan Muratpaşa Belediyesi, olayda ihmali bulunduğu düşünülen özel güvenlik personelleri hakkında da disiplin soruşturması başlattı ve açığa aldı. Ölüm raporları hazırlanan kediler, soruşturma tamamlanana kadar muhafaza edilmek üzere donduruldu. Köpekler ise merkezde müşahede altına alındı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Pitbull cinsi köpek, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 'tehlikeli' ırk sınıfındadır. Sahipli olan bu köpeklerin kontrolsüzce sokakta dolaşmasına izin verilmesi suçtur. Kısa bir süre önce bir mahallemizde yaşanan köpek zehirleme vakalarının ardından merkezimizde böyle bir olayın meydana gelmesi de değerlendirilmesi gereken bir husustur" denildi.



Belediyenin bu üzücü olaya bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek sebep olan tüm sorumlularının ortaya çıkartılması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için tedbirleri daha da artıracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.

DHA