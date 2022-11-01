Kedicikten ilginç sözler: ''Adnan beyi yakıcı bir aşkla seviyorum''

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada yeniden yargılanan tutuklu sanık Merve B., ''Adnan beyi yakıcı bir aşkla seviyorum. O cennetten gelmiş bir kuzu gibi gözümde'' dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 24. duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Halil Hilmi M., kendilerini bir araya getirenin inançları ve ortak davaları olduğunu belirterek, "Yaşam biçimimizi kimileri yadırgıyor olabilir ama bu bizim bir suç örgütü olduğumuzun varlığının delili değildir. Mehdiyet inancı adı üstünde dini bir inançtır. Dini inançlar suçlanamaz, suçlama konusu yapılamaz. İddianame ve mütalaada, bu anayasal hakkımızı çiğnemiş, suç işlemişlerdir. Benden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konuda suçlanmaktayım. Evet, mehdiyet inancım vardır. Buna inanmak bir suç değildir" dedi.

"ADNAN BEYİ YAKICI BİR AŞKLA SEVİYORUM"

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Merve B. de "Adnan Bey'i yakıcı bir aşkla seviyorum. O cennetten gelmiş bir kuzu gibi gözümde ama asıl ruhunu seviyorum. Saçının telinden tırnağının ucuna kadar aşığım. Bu metafizik bir bağ ve bu bağı Allah'ın izniyle kimse koparamaz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Tarkan Y. ise savunmasında, kendi lehlerine sonuçlanmış soruşturma kararları bulunduğunu savunarak, örgüt olmadıklarını iddia etti.

Y., savunmasında dosyalarının çoğunda suç olmayan ithamların bulunduğunu öne sürerek, "Baştan örgüt olduğumuz ilan edilmiş. Örgüt olduğumuzu söyleyen kesinleşmiş bir mahkeme kararı var da biz mi bilmiyoruz" dedi.

Duruşma, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere bugüne ertelendi.