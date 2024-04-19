Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma ekipleri tarafından hakkında, 9 ayrı suç kaydı, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y., şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından çember operasyonları kapsamında, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonunda 9 ayrı suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.Y., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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