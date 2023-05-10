  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım
Güncelleme:

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsa hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 0,92 değer kaybetti. Daha önce borsa konusunda çok sayıda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı.

"BORSA MANİPÜLATÖRLERİ..."
Kılıçdaroğlu, attığı tweette "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" ifadelerini kullandı.

"15 MAYIS GÜNÜ BORSA'YA SORUŞTURMA EMRİ VERECEĞİM”
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğinı açıklayarak "Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim." açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, daha önce ise Twitter hesabında “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız” mesajını paylaşmıştı.

Etiketler kılıçdaroğlu borsa manipülasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor
Serdar Ortaç, Fatih Portakal'ı mahkemeye veriyor
31 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak doğal gaz faturası için vatandaşlara uyarı!
Bakan Nebati'den ''KKM sona erecek'' sinyali
Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri
Kerimcan Durmaz sosyal medyadaki iddialar için sessizliğini bozdu
Uzmanlar araştırdı: ''Kıyamet'' beklediğimiz gibi olmayabilir!
Hyundai'nin en çok satan modeli Hyundai i20 yenilendi....
Mahkemeden KHK ile ihraçta emsal karar
Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan seçim sonrası dolar tahminini açıkladı