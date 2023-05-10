Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsa hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 0,92 değer kaybetti. Daha önce borsa konusunda çok sayıda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı.

"BORSA MANİPÜLATÖRLERİ..."

Kılıçdaroğlu, attığı tweette "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" ifadelerini kullandı.

"15 MAYIS GÜNÜ BORSA'YA SORUŞTURMA EMRİ VERECEĞİM”

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğinı açıklayarak "Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim." açıklamasını yapmıştı.

Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2023

Kılıçdaroğlu, daha önce ise Twitter hesabında “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız” mesajını paylaşmıştı.