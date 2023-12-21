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''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere para cezası verilecek'' haberi yalanlandı

''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere para cezası verilecek'' haberi yalanlandı
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Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair yalan paylaşım ve haberlere ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan yalan beyanlarla yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler için de son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

 SON TARİHİN 31 ARALIK 2023 OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

31 ARALIK 2024'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili merak edilen tüm bilgilere "Sıkça Sorulan Sorular" kısmında yer verilmiştir

Etiketler para para cezası kimlik ehliyet
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