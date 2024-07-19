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Kırklareli'nde insan kaçakçılığı: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde insan kaçakçılığı: 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı, 3 otomobile ise el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesinden kent merkezi istikametine giden 3 otomobil takibe alındı.

Takip edildiğini fark eden şüpheliler, otomobillerde bulunan düzensiz göçmenleri bırakıp kaçmaya devam etti. Şüphelilerin kullandıkları 3 otomobil, kent merkezindeki sanayi sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri sanayi sitesinin giriş çıkışlarını kapadı.

Ekipler bölgede yaptığı çalışmada sonrası 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheler işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin kullandığı otomobillere ise el konuldu.

Etiketler gaziantep insan kaçakçılık
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