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Kış gelmeden kötü haber geldi: Sebze ve meyve fiyatları....

Kış gelmeden kötü haber geldi: Sebze ve meyve fiyatları....

Yıl başından bu yana zam yağmuru altında kalan ve ay sonunu getiremeyen vatandaşa bir kötü haber daha: Bu kış 10 liranın altında sebze-meyve olmayacak!

Yaz aylarında meyve ve sebze piyasasında fiyat artışları yaşanmazken bu durumun kış aylarının gelmesiyle birlikte değişeceği belirtildi. Uzman isimler, kışla birlikte meyve ve sebze ürünlerinin fiyat etiketlerinde hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini belirtti.

 "2,3 VE 5 LİRALAR YOK ARTIK"

NTV’nin haberine göre Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Hem Brent petrolün yükselişi hem Avrupa’daki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı maalesef öyle gözüküyor ki kış sezonu özellikle doğalgazda bazı problemler olacak. 2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık... Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor. Ürünler düşerse üretici zarar eder” dedi.

Etiketler sebze meyve pazar çarşı enflasyon fiyat zam
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