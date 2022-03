Kıymadan, kuşbaşıya.... Kırmızı ete &48 (yüzde kırk sekiz) zam!

Et ve Süt Kurumu (ESK) et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya çıktı.

Karkas kesim fiyatlarının yıllardır yerinde sayması üreticinin de zar zor üretim yapmasına neden oluyordu. Yem fiyatlarının artmasıyla birlikte hayvancılıkta maliyetler daha da yükselirken, besicilerin girişimi ile karkas kesim fiyatları da 75 ile 80 lira kadar çıktı. Karkas kesim fiyatlarının yükselmesi kasaplarda kıyma ve kuşbaşının da fiyatlarını artırdı.



Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre serbest piyasada bunlar yaşanırken ESK’ın et satış fiyatlarının piyasanın çok altında kalması dikkat çekiyordu. ESK’nın stoklarında et bulunmamasına rağmen ucuz et satışı yapması ‘Bu etler nereden alınıyor?’ sorusunu gündeme getirmişti. ESK’nın piyasanın çok altında et satmasından dolayı uzun kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Ancak satış miktarının düşük olmasından dolayı bir çok vatandaş talep ettiği eti alamadan geri dönmek zorunda kalıyordu.



ESK’nın bugünden itibaren et fiyatlarına beklenmedik bir şekilde yüzde 48 oranında zam yapması dikkat çekti. Kıymanın fiyatı 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının fiyatı da 62.5 liradan 92 liraya yükseltildi. ESK’nın et fiyatlarına bir kalemde yüzde 48 oranında zam yapması Ramazan ayı öncesi serbest piyasada da et fiyatlarını daha da yukarı çekecek.



ESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmaması ise dikkat çekti. ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK’nın karkas kesim fiyatlarını değiştirmemesi tepki çekiyor.



ESK’nın bile et fiyatlarına bir kalemde yüzde 48 zam yapması, hayvancılıkta yaşanan sorunu gözler önüne sererken, kırmızı ette ülkenin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu da gözler önüne seriyor. Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalar üreticiye zarar verirken, hayvancılıkta üretimi de sorunlu bir hale getirdi.