Kızılay'dan AK Partili belediyeye taksi durağı

Asrın felaketi sırasındaki çadır satışı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Kızılay'ın AK Partili belediyeye taksi durakları yaptığı ortaya çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Ümraniye'de 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, taksi duraklarını yenileyeceğini söyledi. Ümraniye Belediyesi'nin 2020 yılında yenileme için tüm taksicilerden 10 bin TL istemesi taksicilerin tepkisini çekti. Bir süre sonra ise taksi duraklarının yapımına başlandı ve 8 Nisan 2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi resmi web sitesi üzerinden 5 mahallenin taksi durağını yenilediğini, 1 mahallede durak inşaatının devam ettiğini duyurdu. Taksi duraklarının üzerinde Ümraniye Belediyesi logosunun yanında Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi’nin logosunun olduğunu fark eden yurttaşlar, konuyu sosyal medyada gündeme getirdi.

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