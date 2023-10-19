  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KKM'de düşüş hızlandı

KKM'de düşüş hızlandı

KKM'de düşüş hızlandı
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "bitirmek istiyoruz" dediği Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış hızlandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 13 Ekim haftasında 73 milyar 423 milyon liralık düşüşle 3 trilyon 155 milyar 609 milyon liraya geriledi. Son 8 haftada KKM'deki düşüş 252 milyar 762 milyon liraya ulaştı.

Etiketler kkm kkm hesapları mehmet şimşek kur korumalı mevduat kur korumalı kur korumalı mevduat hesapları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kiralık katil dehşeti: Yanlış kişileri de vurdu
AVM'de cansız manken taklidiyle büyük soygun
Reuters’tan Erdoğan hakkında çok konuşulacak analiz
Burcu Biricik'in yeni mesleği herkesi şaşırttı
Çilingire kopya anahtar yaptırıp komşusunun otomobilini çaldı
Kıskançlık vahşeti... Evde eşiyle yakaladığı kişiyi katletti
Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti
Filenin Sultanları'nın yeni Melisa Vargas'ı Aleksia Karutasu olacak
Kıbrıs'taki kumarhanelerde para kaybeden ünlüler ifşa oldu
Özel Halk Otobüsü şoförü ile kız öğrenci arasında indirim kavgası