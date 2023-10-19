KKM'de düşüş hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "bitirmek istiyoruz" dediği Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış hızlandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 13 Ekim haftasında 73 milyar 423 milyon liralık düşüşle 3 trilyon 155 milyar 609 milyon liraya geriledi. Son 8 haftada KKM'deki düşüş 252 milyar 762 milyon liraya ulaştı.