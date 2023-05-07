Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlanan kur korumalı mevduatlarda yükseliş hızla sürüyor... KKM'de toplanan para 2 trilyonu geçti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlar 137,8 milyar TL artışla 2,117 trilyon TL'ye çıktı. Geçen hafta bu tutar 1 trilyon 980 milyon liraydı.

Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek istenmesi neticesinde KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti. Son verilerle beraber KKM hesaplarında 16 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 16 haftada hesaplarda 747 milyar 581 milyon liralık artış yaşandı.

Faiz limiti kaldırılmıştı

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bu kararın da etkisiyle nisan genelinde KKM'deki artış 416 milyar 527 milyon lirayı buldu.

Ayrıca, yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih de 31 Aralık 2023'e uzatılmıştı.