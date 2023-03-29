KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da saldırı girişimi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.
Rumlardan Ersin Tatar'a ölüm tehdidi
Rumlar bir yandan "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" şeklinde skandal sloganlar attı. Türk öğrenciler ise Tatar’ı alkışlarla karşıladılar.
Tatar'dan ilk açıklama
Tatar yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada,
"Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganları ile önümüzü kestiler"
dedi.
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