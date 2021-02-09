KKTC'de mutasyonlu virüs paniği

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu. KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda 5 Şubat’ta yapılan analizler sonucunda İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış türünün KKTC’de tespit edildiği açıklanmıştı. Covid-19 PCR Laboratuvarı’nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında Covid-19 tanısı konmuş 17 örnekten 9’unda 'B117' varyantı olduğu tespit edilmişti.

Pilli, "Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yapılan analizlerle ülkedeki günlük vaka sayısının artış sebebinin ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında olan mutasyonlu virüs olduğu duyurulmuştu. Mutasyonlu virüsün ülkedeki pozitif vakaların artmasına ve yayılmasına sebep vermesiyle ilgili yapılan analizler, bugün Türkiye’den gelen sonuçlar ile teyit edilmiş oldu.

SON 24 SAATTE 42'Sİ YEREL 65 VAKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 58 olduğunu duyurarak, 42’si yerel olmak üzere toplam 65 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 22 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Vakalardan 23’ünün başkent Lefkoşa, 35’inin Girne, 4’ünün Gazimağusa, 2’sinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

KKTC’de toplam vaka sayısı 2 bin 834’e ulaşırken, salgının başından bu yana 16 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

KKTC'NİN İLK VAKASI ALMANYA'DAN DEĞİL

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de görülen Covid-19 vakalarını geriye dönük olarak analiz ederek, virüsün KKTC’de ilk kez, 10 Mart 2020’de açıklandığı gibi Alman turist kafilesinde değil, Gazimağusa’da 17 yaşındaki bir erkek hastada görüldüğünü belirledi.

KKTC’de Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, pandemi öncesinde toplumda görülüp görülmediğini belirlemeyi amaçlayan çalışma kapsamında, 1 Eylül 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle başvuran 172 hastanın örnekleri geriye dönük olarak tarandı.

Araştırma sonucunda incelenen örneklerden, 11 Mart 2020 tarihli bir örneğin pozitif olduğu saptandı. Bu sonuç, üç farklı gerçek zamanlı RT-PCR testi ile de teyit edildi. Pozitif olarak belirlenen örnek, o dönem Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevkli olarak gelen 17 yaşındaki erkek bir hastaya ait. Virüsün, 2-14 günlük kuluçka süresi de göz önüne alındığında, pozitif olduğu saptanan hastanın, KKTC’deki ilk vaka olarak açıklanan Alman turist kafilesinden daha önce virüse maruz kaldığı anlaşılıyor. Böylece o dönem, ateş, öksürük, şiddetli kas ve eklem ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran 17 yaşındaki hastanın, KKTC’deki ilk COVID-19 vakası olduğu belirlenmiş oldu. Hastanın, 11 Mart 2020 tarihli numunesinin pozitif sonuç vermesi, 10 Mart 2020 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ilk vaka olan Alman turistin adaya gelişinden daha önce virüsün KKTC’de görüldüğünü gösteriyor. Hastanın onayı ile uygulanan 1 Şubat 2021 tarihli antikor testiyle de hastada Covid-19 geçmişi olduğunun belirlenmesi, bu sonucu teyit ediyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz hafta 40 bin adet Sinovac koronavirüs aşısının geldiğini ve 35 bin aşının yapıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonucu hafta içi aşıların gelmeye devam edeceğini ifade eden Pilli, "Çarşamba ya da Perşembe günü aşıların geleceğine kesin gözüyle bakıyorum. Ama miktarı belli değil. İnanıyorum ki Türkiye üzerinden bize yüksek miktarda aşı gelecektir" dedi.

Ülkede, devam eden sokağa çıkma yasağı 15 Şubat tarihinde sona erecek.