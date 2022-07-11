KKTC'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu baronu sınırdışı edildi

Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle KKTC'de yakalanarak sınır dışı edildi.

Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, 9 Temmuz Cumartesi günü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa operasyonuyla tutuklandı.

Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla interpol tarafından aranan Buddle Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti. Bu ülkelerden de ret yanıtı alan çete lideri KKTC'ye gelmişti.

KKTC'ye bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildi.

BİR YILDIR KKTC'DEYDİ

Yaklaşık 1 yıldır KKTC'de saklanan uyuşturucu baronu büyük bir operasyonla tutuklandı.

Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

AVUSTRALYA'YA GÖNDERİLECEK

Buddle'ın Ankara’daki işlemlerinin ardından ülkesi Avusturalya’ya iade edilmesi bekleniyor.