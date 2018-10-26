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  3. 26 Ekim 2018 23:36

Kocaeli'nde zincirleme kaza !

Kocaeli'de 10 aracın katıldığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde zincirleme kaza !
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında 16 kişi  yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında, TEM yolunda Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyon ve 6 otomobil olmak üzere toplam 10 araç çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması nedeniyle araçlar İzmit Doğu gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

ULAŞIMA AÇILDI

İzmit'te, TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen ve 10 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada yaralanan 16 kişi hastanelerde kaldırılarak tedaviye alındı. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından İstanbul istikameti tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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