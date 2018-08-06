  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Ağustos 2018 12:53

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş

İzmir'de kaydedilen komandolara ait görüntülerde askerlerin okuduğu marş sosyal medyayı salladı.

A+ A-

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Komandoların söylediği Mustafa Yıldızdoğan'a ait Şehiyler Ölmez adlı şarkının sözleri şu şekilde:

Önce vatan millet
Sonra ana ve yar
Bu yolda savrulan
Birileri var

Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var

Şehitler ölmez

Bayrakla dertleşen
Toprakla birleşen
Can verip devleşen
Birileri var

Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var

Şehitler ölmez
Şehitler ölmez

komandolar , birileri var , komando marşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM