Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Komandoların söylediği Mustafa Yıldızdoğan'a ait Şehiyler Ölmez adlı şarkının sözleri şu şekilde:
Önce vatan millet
Sonra ana ve yar
Bu yolda savrulan
Birileri var
Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var
Şehitler ölmez
Bayrakla dertleşen
Toprakla birleşen
Can verip devleşen
Birileri var
Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var
Şehitler ölmez
Şehitler ölmez