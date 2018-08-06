Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Komandoların söylediği Mustafa Yıldızdoğan'a ait Şehiyler Ölmez adlı şarkının sözleri şu şekilde:

Önce vatan millet

Sonra ana ve yar

Bu yolda savrulan

Birileri var

Ezan dinmez diyen

Bayrak inmez diyen

Şehit ölmez diyen

Birileri var

Şehitler ölmez

Bayrakla dertleşen

Toprakla birleşen

Can verip devleşen

Birileri var

Ezan dinmez diyen

Bayrak inmez diyen

Şehit ölmez diyen

Birileri var

Şehitler ölmez

Şehitler ölmez