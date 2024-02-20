  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Konya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsa Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü İsa Ö., otomobildeki Gülhan Ö. ve Murat Ö. yaşamını yitirirken, Tuğba Ö. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Etiketler kaza konya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Faiz haftasında Dolar ve altından yeni zirve Faiz haftasında Dolar ve altından yeni zirve Akaryakıta bir zam bir de indirim derken, 1,5 TL indirim daha geliyor Akaryakıta bir zam bir de indirim derken, 1,5 TL indirim daha geliyor Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda Fatih Erbakan'dan dikkat çeken yerel seçim tahmini Fatih Erbakan'dan dikkat çeken yerel seçim tahmini IMDb ''en iyi hissettiren 10 filmi'' seçti IMDb ''en iyi hissettiren 10 filmi'' seçti Naci Görür'den İstanbul için ''korkutan'' senaryo: 300 milyon ton... Naci Görür'den İstanbul için ''korkutan'' senaryo: 300 milyon ton... Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Hükümetin 1 Nisan şakasına hazır olun: Hem konut hem araç sahipleri için ek vergi geliyor Hükümetin 1 Nisan şakasına hazır olun: Hem konut hem araç sahipleri için ek vergi geliyor Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusu açıklandı Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusu açıklandı