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  3. 15 Kasım 2018 19:41

KOnya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı

Konya'da üst geçidin merdivenlerin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KOnya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı
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Konya'da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından trafiğin tekrar açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

DHA

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