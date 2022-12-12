  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kop Dağı'ndaki tünel inşaatına göçük: Yaralılar var!

Kop Dağı'ndaki tünel inşaatına göçük: Yaralılar var!

Kop Dağı'ndaki tünel inşaatına göçük: Yaralılar var!
Güncelleme:

Bayburt-Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralı kurtarılan 5 işçi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

DHA

Etiketler kop dağı tünel göçük bayburt erzurum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ümit Özdağ'ın paylaştığı kısa film olay oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray Türk statüsünde oynayabilen yıldız isim için karşı karşıya
Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler
Yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak yağışlar ve kar geliyor
Üvey babasının telefonunda çıplak fotoğraflarını gördü, boğarak öldürdü
Antalya kabusa uyandı; okullar tatil edildi!
Geçen haftanın en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu
Bakan Nebati'den düşük faizli, uzun vadeli konut ve taşıt kredisi açıklaması
Brezilya’nın eleneceğini bilmişti; futbolun kahini Dünya Kupası finalini açıkladı
Yeni elektrikli otomobiller Türkiye yollarında! İşte güncel fiyat listesi