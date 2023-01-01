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Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı?

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı?
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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam yapıldığı iddialarını yalanladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

BAKANLIK: YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz."

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

Etiketler köprü ve otoyol ücreti zam karayolları genel müdürlüğü
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