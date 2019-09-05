Korkutan uyarı: Türkiye'de yeni bombalı saldırılar olabilir!

Amerika'nın Sesi (VOA), ABD'yle Suriye'de tampon bölge kurma girişimleri yürütürken İdlib'de de Rusya'dan tavizler isteyen Türkiye'nin bölge politikalarının akıbetine ilişkin ilginç bir haber-analize yer verdi. Uzman görüşleri adı altında hazırlanan haberde, İdlib'den binlerce cihatçının Türkiye'ye geleceği ve yeni bombalı eylemlere hazırlıklı olunması gerektiğine işaret edildi.

Dorian Jones imzalı haberde, "Uzmanlar, Şam hükümetinin Suriye’nin tamamının kontrolünü ele geçirmeye kararlı olduğu bu ortamda Türkiye’nin sadece mültecilerin değil, ülke güvenliği için ciddi tehdit anlamına gelen köktendinci savaşçıların da akınına uğramasının an meselesi olduğu uyarısında bulunuyor" denildi.

'TAMPON BÖLGEYİ DESTEKLEYİN'

Haberde, Global Source Partners’dan uzman Atilla Yeşilada, Emekli General Haldun Solmaztürk ve adının açıklanmasını istemeyen güvenlikten sorumlu Batılı bir diplomatın görüşlerine yer verildi.

Söz konusu görüşlerde, İdlib'de sıkışan cihatçıların Türkiye'nin ihanetine uğradığı hissine kapıldığı ve yeniden desteklenmek için bombalı eylemler yapabileceğine işaret edildi. Ayrıca, ABD'yle Türkiye'nin tampon bölge oluşturabilmesinin bu cihatçı geçişini engelleme için önemli olacağı ifade edildi.

'İHANET HİSSİNE KAPILDILAR'

ABD'nin tampon bölge girişimlerinin desteklenmemesi halinde Türkiye'nin binlerce cihatçıyla baş başa kalabileceğine "uzmanlar" adı altında işaret edilmesi haberin amacını sorgular nitelikte oldu.

Yine aynı uzmanlardan, Emekli General Haldun Solmaztürk, "Türk hükümeti son yedi yıldır Suriyeli isyancıları destekliyor. Ancak isyancılar ihanete uğradıkları hissine kapılmaya başladı. Türk hükümetinin kendilerini yeniden desteklemesini sağlamak için teröre başvuracaklar. Bombalı saldırılar, intihar saldırıları ya da başka terör eylemleri düzenleyebilirler” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN PUTİN'İ İKNA EDEMEDİ

Bir diğer dikkat çeken de Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmelerin "zaman kazanma" olarak yorumlanması oldu. Haberde, "Geçen hafta Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biraz zaman kazanmayı başardı. Görüşmeden sonra Esat güçleri, son saldırılarının ardından ateşkes ilan etti. Ancak bölgeden gelen haberler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’i İdlib’de çatışmaları tamamen sona erdirmeye ikna edemediği yönünde" denildi.

'AVRUPA ÜLKELERİNİN VATANDAŞLARI'

"Büyük kentlerinde üç buçuk milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de cihatçıların izini sürmek, son derece zor" ifadelerinin yer aldığı haberde, Avrupa'nın da 'tampon bölge'ye ikna edilmek istenmesi dikkat çekiyor.

Haberde, "Adının açıklanmasını istemeyen güvenlikten sorumlu Batılı bir diplomat, İdlib kaynaklı toplu göçün oluşturduğu cihatçı tehdidin Türkiye’yle sınırlı kalmayacağını söylüyor. İdlib’de bulunan bazı cihatçıların Avrupa ülkelerinin vatandaşları olduğuna inanılıyor. Haldun Solmaztürk, mültecileri barındırmak için İdlib’de tampon bölge oluşturma önerisi getiriyor" vurgusu yapıldı.

'İSYANCILAR' CANLI BOMBA OLDU

Türkiye'de oluşacak güvenlik sorununu Suriye'nin ülkedeki ilerleyişinde gösteren Amerika'nın Sesi, binlerce cihatçının İdlib'de nasıl palazlandığına değinmemesi ise başka bir konu başlığı.

ABD'nin paralı askerlerini Suriye'ye dönük işgal girişimi süreci boyunca "rejime karşı isyancılar" olarak sunan söz konusu yayının, şimdi bu cihatçıların birer canlı bomba olduğunu hatırlatması dikkat çeken başka bir unsur oldu.