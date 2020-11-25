Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Züleyha Özalt, corona virüs testi pozitif çıkınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavisi süren 8 aylık hamile genç kadın ameliyata alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Erken doğan bebek kuvöze alınırken genç kadın üçüncü çocuğuna doyamadan hayatını kaybetti.

Genç kadının cenazesi Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken ailesinin tek evladı olduğu öğrenildi.

MERSİN'DE AYNI AİLEDEN 12 GÜNDE 4 ÖLÜM

Öte yandan Mersin'in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle aynı aileden 3 kişi ölürken, son olarak anne karnındaki 7 aylık bebek de corona virüsten hayatını kaybetti.

Emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Corona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut yaşamını yitirdi.

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti.

Murat Karabulut’un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek yaşamını yitirdi. Aynı aileden 12 gün içinde 4 kişi hayatını kaybetti.