Koronavirüse yakalanan Babacan'dan yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.

Babacan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikâyetlerim azaldı" diyen Babacan, bulguların düzelme eğilimine girmesi üzerine tedavisine evde devam edileceğini ifade etti.

Ali Babacan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum"