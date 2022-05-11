Kripto para piyasası, henüz 15 yıldan kısa bir tarihe sahip olmasıyla, gelişimini sürdüren bir alan. Kripto paraların yükseliş ve düşüşüne neden olan dinamikler de, bu süre zarfında yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Hem spot, hem de vadeli (kaldıraçlı) piyasa kripto paralarda ciddi kâr elde etmek isteyen yatırımcılar için yanıtı en önemli soruların başında, “kripto para ne zaman yükselişe geçer” sorusu geliyor. Kripto paralar, merkeziyetsiz yapısı ile bir merkez bankasına, devlete ya da kuruma bağlı değil. Bununla birlikte merkezi olmayan yapı, volatil bir piyasa anlamına da gelebiliyor. Kripto paralar ne zaman yükselir sorusunun yanıtları çeşitlendirilebilir.

Alımların artmasına neden olan olumlu haberler

Kripto paralar, spekülatif gelişmelere hızlı tepki verebilen bir yapıda. Bu nedenle bazı gelişmeler sert yükselişleri tetikleme etkisine sahip. Kripto paraların yükselmesine neden olan faktörlere bakıldığında, piyasanın olumlu algısını güçlendiren haberler oldukça önemli. Kripto para yatırımcıları, piyasanın bu yönü nedeniyle temel analizi şekillendiren bu haberleri yakından takip etmeli. Kimi zaman bir şirket seviyesinde, kimi zaman ise merkez bankaları ya da ülkeler seviyesinde gelen haberlerde kripto paraların ciddi yükselişlerine tanık olunabiliyor. Bu alış ve satış fırsatlarını kaçırmamak için, temel analize yön veren haberler takip edilmeli.

Makro ekonomik etkenler

Kripto paralar, döviz ya da emtia gibi finansal enstrümanlar gibi küresel ekonomiyi etkileyen faktörlerden ciddi bir şekilde etkileniyor. Bu faktörler içinde faiz oranları, enflasyon, işsizlik verileri sayılabilir. Her gelişme birbirini tetiklediği için, kripto para yatırımcısı birçok cepheyi takip etmeli. Son yıllarda kripto para borsasının, ABD borsaları ile yakın bir korelasyon içerdiği görülebilir. Bu her zaman böyle ilerleyecek anlamı çıkarılmasa da, bu ve benzeri veriler kripto paraların yükselişinde önemli faktörler içinde yer alıyor.

Kurumsal alımlar

Kripto paralar, her ne kadar bireysel yatırımcılar tarafından zaman içinde kabul görmeye başlasa da kurumsal yatırım son derece önemli. Hem yatırım bankalarının ETF fonlarında, hem de kurumsal şirketlerin bilançolarında, rezervlerinde kripto paraların olması bir yükselişe neden olmakta. Buna en iyi örnekler içinde, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 1 milyar dolarlık BTC satın aldığını açıklamasının ardından piyasanın yükselmesi yer alıyor. Buna ek olarak Square ve MicroStrategy gibi şirketlerin Bitcoin satın aldığını açıklamaları da piyasayı etkileyen faktörler içinde.

Bitcoin yarılanması

Bitcoin, kripto para piyasasının en yüksek piyasa değerine sahip varlığı olması ve piyasanın ‘dijital altını’ olarak nitelendirilmesi açısından hareketleri önemli olan bir coin. Bitcoin fiyatının sert yükselişe geçtiği dönemler, genellikle altcoin’lere de alım gelen dönemler oluyor. Bu nedenle, Bitcoin yatırımı yapmayan bir kripto para yatırımcısı dahi, Bitcoin fiyatını yakından takip etmeli. Bitcoin’siz bir kripto para piyasası düşünülemez. Bununla birlikte, Bitcoin’in fiyatının yükselişe geçtiği dönemler incelendiğinde, madencilik blok ödüllerinin yarıya düşürüldüğü yarılanma, yani halving dönemleri çok önemli bir noktada. Bitcoin kazımını zorlaştırması ve arzı düşürmesi açısından halving sonrasında, genellikle Bitcoin’e alım gelmektedir. Bu nedenle yarılanma sonrası dönemler takip edilebilir.

Kucoin Kripto Para Borsası

Kucoin, kripto para dünyasında yenilikçi bir deneyim sunma amacıyla yola çıkmıştır. Kucoin’de yalnızca Bitcoin, Ethereum, Solana ya da Avalanche gibi majör kripto paralar yer almıyor. Borsa, 500’den fazla coin’in listelendiği bir platform. Kucoin’in kredi kartı ile para yatırılabilen bir borsa olması da, Türkiye’de popüler olmasını sağlayan ayrı bir faktör.