Kritik faiz gününde Dolar, Euro ve altın zirvede

Piyasalar TCMB'nin Mart ayı faiz kararını açıklayacağı yeni güne de zirvede başladı. Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yerel seçimler öncesindeki son politika faiz kararı olan Mart ayı faiz kararını açıklayacak.

TCMB'nin faiz kararı öncesinde piyasalar yeni güne de Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesini koruyarak başladı.

Dün ABD Merkez Bankası FED'in açıkladığı faiz kararı sonrasında hareketlenen piyasaların bugün TCMB'nin faiz kararın vereceği tepki endişeyle bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Mart ayı için faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Piyasalarda yüksek seyreden lokal döviz talebi yakından izleniyor.

TCMB'nin faiz kararı ne yönde olacak ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

İşte 21 Mart Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,38 TL'den başlayan Dolar 32,42 TL'den,

35,15 TL'den başlayan Euro 35,57 TL'den,

41,15 TL'den başlayan Sterlin 41,59 TL'den,

21,38 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,55 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,38 TL'den, Euro 35,15 TL'den, Sterlin 41,15 TL'den, Japon Yeni ise 21,38 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 153 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 207 Dolar'dan,

2 bin 244 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 300 TL'den,

4 bin 48 TL'den başlayanÇeyrek altın 4 bin 53 TL'den,

16 bin 633 TL'den başlayanCumhuriyet altını 16 bin 668 TL'den,

25,89 TL'den başlayanGümüş ise 26,76 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 153 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 244 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 48 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 633 TL'den, Gümüş ise 25,89 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş de devam ediyor.

Güne 60 bin 717 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 930 Dolar'dan,

3 bin 315 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 503 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,35 Dolar'dan işlem görüyor.