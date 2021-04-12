Küba'dan Türkiye'ye ''ücretsiz aşı'' teklifi!

Küba Sağlık Bakanlığı, antikor tutulum oranının yüzde 92 olduğu "Soberana" aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşmaya hazır oldukları belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede en önemli etken olan aşıda yeni umut kapısı Küba oldu.

Küba Sağlık Bakanlığı, ürettiği 5 farklı Covid-19 aşısı için Türkiye ile iş birliğine hazır. Kübalı yetkililer başarısı kanıtlanmış, mevcut aşılara göre kıyaslanmayacak derecede ekonomik fiyatlı aşılarına karşılık Türkiye'den para değil gıda maddesi ve tekstil ürünü istiyor. Tüm dünyada aşı sıkıntısının yaşandığı bir dönemde sevindirici haber uzun bir süredir tedavi için Küba'da bulunan Doğu gazisi Emekli Albay Ömer Feza Güllü'den geldi. Doğu'da görev sırasında donup kesilecek noktaya gelen bacaklarını Küba'da gördüğü tedavi ile kurtaran Güllü, bu süreçte ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de iyi ilişkiler kurdu.

"MUTASYONLARA KARŞI VERSİYONLARI DA MEVCUT"

Korona salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu günlerde aşı konusunda yoğun bir çalışma içine giren Kübalı doktorların faaliyetlerini de yakından izleyen Güllü elde edilen başarılı sonuçlardan Türkiye'nin de yararlanması için gönüllü elçi olarak girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Yeniçağ'dan Ömer Erbıyık'ın haberine göre, Güllü, Küba'nın Covid-19 salgınıyla mücadelesi ve Sağlık Bakanlığı MiNSAP kontrolünde yürütülen aşı çalışmaları hakkında şu bilgiyi verdi:

12 milyon nüfuslu, 6 ay bahar, 6 ay yazı yaşayan, özellikle sağlık turizmiyle dikkat çeken bir ülke olan Küba, ABD'nin ağır ambargo koşullarına rağmen Kovid-19'a karşı başarılı bir sınav verdi. Pandemi başlangıcından Mart 2021 tarihi sonunda Küba'da 70 bin kişi bu hastalığa yakalandı. Bu süreye kadar sadece 400 civarında kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş hiçbir sağlık çalışanı yok. Küba'daki koronadan ölüm ve vaka sayıları da dünya ortalamasının çok altında.

Küba, Covid-19'a karşı Soberana ismini verdikleri, koruyuculuk oranı çok yüksek bir aşı geliştirdi. Küba Havana Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Señor Vicente Guillermo Verez Bencomo aşının mucitlerinden. Aşı üreten ekibin başında ise Finlay Devlet Aşı Laboratuvarları Genel Direktörü olan Prof. Dr. Dagmar Garcia bulunmakta. Soberana'nın mutasyonlara karşı versiyonları da mevcut. Soberana 1A Plus, savunmasız gruplara ve sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Çalışmaların birkaç ay sonra biteceğini belirten yetkililer 18 yaşın üzerindeki tüm Küba nüfusunun aşılanacağını söylüyor.

Küba Sağlık Bakanlığı Epidemik Kurul Basın Sözcüsü Dr. Julio Palomino da Mart 2021'in başından bu yana 45 bin gönüllü kişiye ikinci dozun uygulandığı, antijen testlerinin tamamlandığı duyurup aşının güvenilirliğinin yüksek ve antikor tutulumunun yüzde 92 oranında olduğunu açıkladı.

Küba Sağlık Bakanlığı MiNSAP yetkilileriyle yaptığım görüşmede; Türkiye ile Soberana aşısı için anlaşmaya hazır olduklarını, Küba'nın Türkiye ile müşterek aşı üretimi konusunda herhangi bir engelin olmadığını belirttiler. Mevcut aşılara göre kıyaslanmayacak derecede ekonomik fiyatlı aşılarına karşılık Türkiye'den para değil her çeşit gıda maddesi ve tekstil ürünü talep ediyorlar. Gerisi artık Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Küba yetkilileriyle ilişki kurup ortak çalışma için gerekli zeminin hazırlanmasına kalıyor.

Ülkesindeki aşı çalışmalarını yakından izleyen Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sık sık Finlay Devlet Aşı Laboratuvarları'nı ziyaret edip Prof. Dr. Vicente Guillermo Verez Bencomo ve Prof. Dr. Dagmar Garcia başkanlığındaki heyetten gelişmeler hakkında bilgi alıyor.