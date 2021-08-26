Kumpas mağduru komutanlara yeni görev

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst kademesindeki terfi ve emekliliklerin belirlenmesinin ardından general ve amirallerin yeni görev yerlerine atanmasına ilişkin kararlar çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos’ta toplanan YAŞ’ta TSK’deki albay, general ve amirallerin atama ve emeklilik dosyalarının karara bağlanmasının ardından dün general ve amirallerin yeni görev yerlerini belirleyen Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 85, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 30 olmak üzere 141 general ve amiralin yeni görevlerine atandığı kararlara göre son YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi eden ve halen Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini vekâleten yürüten Selçuk Bayraktaroğlu, bu göreve asaleten atandı. Son YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi eden Ege Ordu Komutanlı Ali Sivri de bu göreve yeniden atandı. 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 1. Ordu Komutanlığı’na, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de 3. Ordu Komutanlığı’na getirildi.

YILLAR İÇİNDE TERFİ

FETÖ’nün kumpas davalarından Balyoz kapsamında 16 ay tutuklu kalan Kara Kuvvetleri Harekât Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. İzmir Askeri Casusluk davasından tutuklu yargılanan Tümgeneral İlkay Altındağ Genelkurmay Harekat Başkanlığı’na, Balyoz davası kapsamında tutuklu kalan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Koçoğlu Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

Deniz Kuvvetleri’nde ise Balyoz davasından yargılanan isimlerden Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na, Tümamiral Ayhan Gedik Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’na, Tuğ-amiral Mehmet Baybars Küçükatay Almanya’da Ulm’deki Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı Destek Direktörlüğü’ne, Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı’na, Tuğamiral Refik Levent Tezcan Mayın Filo Komutanlığı’na, Tuğamiral Erdinç Altıner Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanlığı’na getirildi.

Poyrazköy davasından yargılanan İstanbul Boğaz Komutanı Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na getirilirken İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanan isimlerden Tümamiral Yalçın Payal Harp Filo Komutanlığı’na, Tümamiral Mustafa Kaya Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı’na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na, Tuğamiral Aykut Manioğlu Deniz Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na, Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek ABD’deki Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Yetenekler Daire Başkanlığı’na, Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik-Havacılık Daire Başkanlığı’na, Tuğamiral Neslim Eski Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’na atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanan isimlerden Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na getirildi.

KÂBİL HAVAALANI İÇİN YENİ KOMUTAN

Atama listesinde TSK’nin yurtdışındaki operasyonları için atanan yeni isimler de yer aldı. Taliban’ın Afganistan’da Türk askeri istemediğini açıklamasına karşın Kâbil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Kurmay Komutanı olarak atandı. Tuğgeneral Osman Aytaç, Libya Görev Grup Komutanı olarak görev yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığı emrine, Tuğgeneral Abdullah Katırcı Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı Ortak Merkez Komutanı olarak görev yapmak üzere Ege Ordu Komutanlığı emrine, Tuğgeneral Ender Güner de Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

Cumhuriyet