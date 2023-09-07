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Kur korumalı mevduatta rüzgar tersine döndü

Kur korumalı mevduatta rüzgar tersine döndü
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Kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü son iki haftada 60 milyar TL düşüş gösterdi.

KKM hesaplarında düşüş geçen hafta devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 348,3 milyar TL'ye indi.

Önceki haftayla birlikte son iki haftada KKM'de düşüş 60 milyar TL'yi buldu.

Dolar cinsinden bakıldığında KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu.

ERDOĞAN: KKM SİSTEMİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKM ile ilgili dünkü OVP tanıtım toplantısında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKM sistemimiz görevini yerine getirmiş, kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağlamıştır. KKM'nin kur istikrarının pekiştiği bir zeminde, Türk Lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KKM uygulaması dövizdeki aşırı oynaklığı azaltmak amacıyla Aralık 2021'de devreye girmişti.

Etiketler kkm kur korumalı mevduat
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