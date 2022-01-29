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  3. Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti

Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti

Kurt ile kangal köpeğinin çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan cins görenleri şaşırtıyor. İri görüntüsüyle dikkat çeken köpeğin, karşısına çıkan yılanı parçaladığı anlar kameraya yansıdı.

Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan hayvanlar, nadir olarak görülüyor. Kurt-kangal kırması köpeklerin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Sahibi tarafından son derece iyi bakılan ancak daha küçük ve hareketli olması nedeniyle demir parmaklıkların arkasında korunan kurt köpeği, büyümesinin ardından doğaya çıkmaya hazır hale geldi.

SON HALİ GÖRENLERİ ÜRKÜTTÜ
Kurt köpeğinin son hali de görenleri bir hayli ürküttü. Çevikliğiyle kendisine hayran bırakan kurt köpeğinin, karşısına çıkan yılana acımadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Bu görüntüler TikTok'ta binlerce yorum ve beğeni aldı.

Etiketler kurt kangal kırması kangal kırması kurt kırması yılan
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