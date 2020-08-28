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  3. 28 Ağustos 2020 16:06

Kütahya'da akılalmaz görüntü! Sosyal mesafesiz drift gösterisi

Kütahya'da belediyeye ait fuar alanında yapılan drift gösterilerinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, maske takılmadığı görüldü.

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Kütahya’da modifiye araçlarla ilgilenen bir grup, belediyeye ait Eskişehir karayolu üzerindeki fuar alanında izinsiz gösteri düzenledi. Çevre illerden, yaklaşık 900 modifiye aracın katıldığı iddia edilen drift gösterilerinin yanı sıra, çeşitli modifiye yarışmaları da düzenlendi.

KURALLAR HİÇE SAYILDI
O anlar gösteride bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde maske ve sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

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