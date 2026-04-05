Kütahya'da korkutan deprem!
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.14'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), bugün saat 14.14’te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Sarsıntının sığ derinlikte (7.6 km) gerçekleşmesi nedeniyle, merkez üssü ve yakın çevresindeki köylerde sarsıntı belirgin şekilde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 7.6 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 3.6
Yer: Simav (Kütahya)
Tarih: 05-04-2026
Saat: 14:14:29 TSİ
Derinlik: 7.6 km
Bu Haberleri Kaçırma...
