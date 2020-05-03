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  3. 03 Mayıs 2020 16:03

Kütayha Valiliği : İki mahalle karantinaya alındı

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak'ta 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Kütayha Valiliği : İki mahalle karantinaya alındı
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Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak‘ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak'ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

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