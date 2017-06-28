Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
İnanılır gibi değil; kendi dilini ısırdığı için öldü !
İnanılır gibi değil; kendi dilini ısırdığı için öldü !
O ilimiz yanıyor ! Termometreler 60 dereceyi gösterdi
O ilimiz yanıyor ! Termometreler 60 dereceyi gösterdi
Sakın bakmadan araç satın almayın !
Sakın bakmadan araç satın almayın !
Havuzun üzerinde batmadan nasıl yürüdüğü ortaya çıktı
Havuzun üzerinde batmadan nasıl yürüdüğü ortaya çıktı
Tutuklanınca ortaya çıktı ! Onun 2256 yılından geldiğine inanılıyor
Tutuklanınca ortaya çıktı ! Onun 2256 yılından geldiğine inanılıyor
Türkiye'de bulunan bu kayanın öyle bir sırrı var ki...
Türkiye'de bulunan bu kayanın öyle bir sırrı var ki...
Ev sahiplerine de kiracılara da müjde ! Bu da kira sigortası...
Ev sahiplerine de kiracılara da müjde ! Bu da kira sigortası...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Haziran 2017 12:29

Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 terörist hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
A+ A-

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 28 Haziran 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak’ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiğini bildirdi. Hava harekatı sonucu teröristlerce kullanılan barınma yeri ve silah mevzileri imha edilirken, ilk tespitlere göre 7 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.

İHA

operasyon , tsk , hava harekatı , genelkurmay başkanlığı