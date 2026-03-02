Kuzey Marmara’da yangın paniği: Beton pompası alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan beton pompası, kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dev araç kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Arnavutköy geçişinde bugün sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yol üzerinde seyir halinde olan bir beton pompası, henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı.

Kısa Sürede Alev Topuna Döndü

Sürücünün dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekmesinin ardından alevler saniyeler içinde tüm kabini ve pompayı sardı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun o şeridinde trafik durma noktasına gelirken, gökyüzüne yükselen yoğun siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İtfaiye Müdahale Etti, Araç Hurdaya Döndü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası beton pompası tamamen yanarak demir yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

İHA