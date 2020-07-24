Lozan’ın yıldönümünde Anıtkabir’e ''dezenfektan'' engeli!

Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnönü Vakfı, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş, TESUD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Kent Konseyi temsilcileri Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Ziyaret saatinden yarım saat önce Anıtkabir dezenfekte edildiği gerekçesiyle kapatıldı.

Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Balık duruma tepki göstererek, "Saat 11 itibariyle Anıtkabir Kovid-19 ilaçlaması nedeniyle kapatıldı. İçeri alınmıyoruz. ADD, Birleşik Kamu İş örgütler kapıda direniyoruz. Lozan Barış antlaşması bu ülkenin tapusudur" ifadeleri kullandı.

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık da, “Atatürk, Cumhuriyet, Lozan demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini savunmak suç haline geldi. Anıtkabir’e girişimiz yasaklandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. İçeri alınana kadar burada bekleyip mücadele edeceğiz. Bugün Ayasofya serbest, Anıtkabir yasak” dedi.

CHP DESTEK İÇİN GELDİ

Engelin ardından bekleyen gruba destek için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da geldi.



